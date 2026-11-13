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Засияет ли Харьков на праздники? Мэр объяснил, сколько света «ест» иллюминация

Общество 13:15   13.11.2026
Виктория Яковенко
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Засияет ли Харьков на праздники? Мэр объяснил, сколько света «ест» иллюминация

В этом году Харьков продолжит традицию – город украсят праздничными локациями к новогодним праздникам. Их установят «практически по всему городу», сообщил мэр Игорь Терехов в интервью «Радио Хартия».

«Что касается иллюминации: по моему глубокому убеждению, это наша фишка, это эмоции людей, это Харьков, это по-харьковски. Это эмоции прибывающих военных, это эмоции семей. Это не потерянная жизнь, не потерянное детство маленьких харьковчан. Да, будем украшать. Мы разработали очень классные локации. Мы сделали так, чтобы не только в одной локации были новогодние украшения и праздники, я всего раскрывать не буду, но это здорово. Практически по всему городу. Мы специально сделали так, чтобы не было большого скопления людей”, – рассказал Терехов.

Он также отреагировал на упреки касательно неуместности праздничной иллюминации во время сложной ситуации в энергосистеме. Мэр заверил, что новогодние декорации не будут забирать свет у горожан, ведь имеют отдельное питание.

«Жирафы, которые установлены, ничего не «едят». Иллюминация отделена от лифтов, от ЖКХ. Также отделено и уличное освещение. У нас есть резервы, чтобы при необходимости запитать декорации от генераторов. Все это энергосберегающие технологии, они тянут очень мало электроэнергии. Если взять и в средствах и киловатт-часах – это ничто”, — подчеркнул городской голова.

Кроме того, Терехов отметил, что из бюджета не потратили ни копейки на новогодние декорации. Их, по его словам, профинансировали «ответственные харьковчане». Они попросили мэра не называть их фамилии публично.

«У нас есть люди, которые обожают город, у нас есть успешные бизнесмены, которые сегодня, несмотря на войну, поддерживают город», — сказал мэр.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2026 в 13:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В этом году Харьков продолжит традицию – город украсят праздничными локациями к новогодним праздникам. Их установят «практически по всему городу», сообщил мэр Игорь Терехов".