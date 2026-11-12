«Безумные» светофоры и беззвучные «шахеды» – итоги 12 ноября

В Харькове патрульные усиливают контроль на дорогах из-за отключения светофоров, водители сообщают о некорректной работе дорожного оборудования. Сергей Бескрестнов предупредил о новой тактике «шахедов». Объектив напоминает главные новости дня.

Опасности на дорогах Харькова. Вместе с графиками отключений и скачками напряжения в город вернулись перебои в работе светофоров. Патрульная полиция Харьковской области сообщила, что усиливает контроль за дорожной обстановкой – в первую очередь на перекрестках с наиболее интенсивным движением. Полицейские также опубликовали памятку о значении сигналов регуляторов. Между тем, харьковские водители замечают, что светофоры в городе не только попадают под отключение, но и периодически работают некорректно: мигают и меняют световые сигналы, вероятно из-за перепадов в сети. В комментарии «Объективу» автоэксперт Александр Трепетин отметил: Харьков нуждается в аккумуляторных модулях для питания светофорных объектов, чтобы сделать их независимыми от электросети. Один из наиболее распространенных вариантов – работающие от солнечных панелей. Подобные приборы в этом году были установлены во Львове.

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Нацполиция опубликовала видео преследования, которое проходило утром 11 ноября. Оно началось с попытки остановить автомобиль DAF с прицепом для проверки документов. Но водитель нажал на газ, а не на тормоза. Так что копам пришлось его догонять с маячками и сиреной. Несанкционированное ралли завершилось для грузовика пробитыми колесами: его остановили специальным средством «еж». В отделе коммуникации ГУНП заявили: водитель был пьян. На него составили админпротоколы.

О новой тактике врага предупредил советник президента Украины Сергей Флеш Бескрестнов. Он прокомментировал сообщения, которые распространяются в группах ВСУ в «Сигнале». Пишут о якобы электрических двигателях, позволяющих «гераням» лететь бесшумно. Флэш утверждает, что все проще. Электрических двигателей нет, но фиксируют отключение реактивных двигателей перед ударом. Так БпЛА совершает завершающую часть полета по инерции в полной тишине.

По данным спикера Харьковзеленстроя Андрея Кравченко, сооружение заработает уже в середине следующей недели. Она сможет вместить пятьдесят посетителей. Аналогичные ранее установили в Пятихатках и Центральном парке. Минимальная толщина стен укрытия – 40 см. Этого достаточно, чтобы оградить от обломков беспилотников и снарядов.

КП «Центральный парк» сообщил о высадке здесь можжевельников, которые еще в августе украшали площадку возле оперного театра. Их разместили в верхней части склона – недалеко от каскада. Ниже уже растут ели. Специалисты отметили, что корни хвойных удержат склон от оползня и эрозии почвы.

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