«Божевільні» світлофори та беззвучні «шахеди» – підсумки 12 листопада

У Харкові патрульні посилюють контроль на дорогах через відключення світлофорів, водії повідомляють про некоректну роботу дорожнього обладнання. Сергій Бескрестнов попередив про нову тактику «шахедів». «Об’єктив» нагадує головні новини дня.

Небезпека на дорогах Харкова. Разом із графіками відключень і стрибками напруги в місто повернулися перебої в роботі світлофорів. Патрульна поліція Харківської області повідомила, що посилює контроль за дорожньою обстановкою – в першу чергу, на перехрестях із найбільш інтенсивним рухом. Поліціянти також опублікували пам’ятку про значення сигналів регулювальників. Тим часом харківські водії помічають, що світлофори в місті не тільки потрапляють під відключення, але й періодично працюють некоректно: блимають і змінюють світлові сигнали, ймовірно через перепади в мережі. У коментарі «Об’єктиву» автоексперт Олександр Трепетін зазначив: Харків потребує акумуляторних модулів для живлення світлофорних об’єктів, щоб зробити їх незалежними від електромережі. Один із найбільш розповсюджених варіантів – ті, що працюють від сонячних панелей. Подібні прилади цього року встановили у Львові.

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Нацполіція опублікувала відео переслідування, яке відбувалося зранку 11 листопада. Воно розпочалося зі спроби зупинити автомобіль «DAF» із причепом для перевірки документів. Але водій натиснув на газ, а не на гальма. Тож копам довелося його наздоганяти з маячками та сиреною. Несанкціоноване ралі завершилося для вантажівки пробитими колесами: її зупинили спеціальним засобом «їжак». У відділі комунікації ГУНП заявили: водій був п’яним. На нього склали адмінпротоколи.

Про нову тактику ворога попередив радник президента України Сергій «Флеш» Бескрестнов. Він прокоментував повідомлення, які ширять у групах ЗСУ в «Сигналі». Пишуть про нібито електричні двигуни, які дозволяють «гераням» летіти безшумно. Флеш стверджує, що все простіше. Електричних двигунів немає, але фіксують відключення реактивних двигунів перед ударом. Так БпЛА здійснює завершальну частину польоту за інерцією в повній тиші.

За даними речника Харківзеленбуду Андрія Кравченка, споруда запрацює вже в середині наступного тижня. Вона зможе вмістити п’ятдесят відвідувачів. Аналогічні раніше встановили в П’ятихатках і Центральному парку. Мінімальна товщина стін укриття – 40 см. Цього достатньо, щоб захистити від уламків безпілотників і снарядів.

КП «Центральний парк» повідомив про висадку тут ялівців, які ще в серпні прикрашали майданчик біля оперного театру. Їх розмістили у верхній частині схилу – неподалік каскаду. Нижче вже ростуть ялини. Фахівці відзначили, що коріння хвойних утримає схил від зсуву та ерозії ґрунту.

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