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“Щоб не виїжджали”: у Харкові планують зберегти безкоштовний проїзд у 2027-му

Економіка 19:46   12.11.2026
Тетяна Литвіна
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“Щоб не виїжджали”: у Харкові планують зберегти безкоштовний проїзд у 2027-му

У проєкті бюджету на 2027 рік будуть передбачені витрати на безкоштовний проїзд у громадському транспорті, повідомив міський голова Ігор Терехов в інтерв’ю «Радіо Хартія», передає пресслужба мерії.

Мер наголосив, що для прифронтового Харкова збереження безкоштовного проїзду є необхідністю та важливим способом підтримки городян.

«Ми щодня боремося за кожного харків’янина, щоби люди не виїжджали з міста, щоб працював бізнес. Це суттєва підтримка для кожного, хто залишився, і для тих, хто приїхав до Харкова. Сьогодні у нас майже 227 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які опинилися без нічого і вибрали Харків для життя, зокрема й завдяки тому, що у нас є безкоштовний проїзд», — сказав Ігор Терехов.

За словами мера, утримання безкоштовного проїзду коштує міському бюджету 3,6-4 млрд грн на рік. Сума залежить від вартості паливно-мастильних матеріалів та електроенергії.

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Нагадаємо, італійські автобуси можуть приїхати до Харкова. Мер Харкова Ігор Терехов провів переговори з муніципалітетом Генуї щодо можливості передачі місту громадського транспорту. Насамперед Харків цікавлять автобуси, повідомила пресслужба мерії.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2026 в 19:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У проєкті бюджету на 2027 рік будуть передбачені витрати на безкоштовний проїзд у громадському транспорті, повідомив міський голова Ігор Терехов.".