Нові тарифи на воду затвердив виконком Харківської міськради

Виконавчий комітет Харківської міської ради сьогодні, 12 листопада, ухвалив рішення щодо підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КП «Харківські теплові мережі». Нові тарифи почнуть діяти із 1 січня 2027 року, повідомила пресслужба мерії.

Для звичайних городян тарифи становитимуть:

водопостачання: 57,50 грн. за куб. м із ПДВ;

водовідведення: 27,99 грн. за куб. м із ПДВ.

Наразі діють тарифи 48,63 грн. на водопостачання та 20,61 грн. на водовідведення (з ПДВ).

Для підприємств у сфері централізованого водопостачання та водовідведення на наступний рік встановлено тарифи 26,22 грн за 1 куб. м з ПДВ на водопостачання та 10,12 грн за 1 куб. м із ПДВ на водовідведення.

У Департаменті економіки та комунального майна пояснили перегляд тарифів виробничою собівартістю, зокрема витратами на електроенергію, реагенти, матеріальні ресурси тощо.

За даними мерії, в інших містах України сумарна плата за водопостачання та водовідведення з 1 січня 2027 року буде:

у Києві – майже 111 грн за кубометр,

у Дніпрі – майже 110 грн,

в Одесі – близько 102 грн,

у Львові – понад 97 грн.

“З 17 порівнюваних міст лише у трьох плата менша, ніж у Харкові”, – зазначили в мерії.

Нагадаємо, перший етап підвищення тарифів на воду у Харкові відбувся 1 жовтня 2026-го. З урахуванням другого етапу, з 1 січня 2027 року, вартість послуг на водопостачання та водовідведення зросте майже у 3,6 раза та 3,3 раза відповідно.