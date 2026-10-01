З 1 жовтня у Харкові діють нові тарифи на воду

З 1 жовтня тарифи на воду у Харкові виросли до 49,446 гривень за кубометр за водопостачання та до 20,82 гривень за кубометр за водовідведення.

Нагадаємо, це перший етап підвищення в Харкові.

З 1 січня 2027 року тарифи піднімуть ще раз. З Нового року:

вартість централізованого водопостачання становитиме: 57,504 грн за кубометр,

централізованого водовідведення – 27,992 грн за кубометр.

У результаті вартість послуг виросте майже в 3,6 раза та 3,3 раза. Зміна тарифу пов’язана із ростом цін, зокрема на електроенергію, реагенти, обладнання, оплату праці, кажуть у мерії.

Як повідомив МГ “Об’єктив” міський голова, якби КП “Харківводоканал” не приєднали до КП “Харківські теплові мережі”, то тарифи виросли б набагато раніше.

“Доставка води до Харкова — 140 км. Ви розумієте, скільки витрачається сьогодні, попри все, електроенергії. Крім цього, я хочу сказати, що серед усіх великих міст ми після підвищення маємо найнижчі тарифи”, — зазначив Терехов.

Нагадаємо, у Харкові виросли ціни на яйця та деякі крупи. Також виросли ціни на цукор.