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Радянські назви вулиць хочуть замінити у Люботинській громаді: варіанти

Суспільство 19:03   01.10.2026
Тетяна Литвіна
Радянські назви вулиць хочуть замінити у Люботинській громаді: варіанти Фото: пресслужба Харківської обласної ради

У Люботинській громаді хочуть перейменувати низку топонімів, які мають радянські коріння і підпадають під Закон “Про деколонізацію”. Мешканців громади запрошують до громадського обговорення варіантів перейменування.

На сайті Люботинського міськради опубліковано список вулиць, провулків, в’їздів, які пропонуються до перейменування.

У місті Люботин:

  • вулицю Вороніна – на вулицю Владлена Сабіни (загиблий воїн Люботинської громади). Як повідомила прес-служба Люботинської міськради, 20-річний Владлен Сабіна загинув поблизу н.п. Новомихайлівка Покровського району Донецької області, ціною власного життя відвівши групу на безпечну позицію та прикривши її відхід.
  • вулицю Гастелло – на вулицю Вереснева;
  • вулицю Дунаєвського – на вулицю Мелодійна;
  • в’їзд Дунаєвського – на в’їзд Мелодійний;
  • провулок Дунаєвського – на провулок Мелодійний;
  • в’їзд Л. Шевцової – на в’їзд Курганний;
  • вулицю Чкалова – на вулицю Миколи Лавінди (загиблого воїна Люботинської громади). 35-річний Микола Лавінда загинув під час виконання бойового завдання у селі Новоіванівка Курської області РФ.
  • вулицю 8 Березня – на вулицю Олександра Хаустова (загинув воїн Люботинської громади). 28-річний Олександр Хаустов був неодноразово нагороджений за відвагу та мужність. Був тяжко поранений під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новогродівка Донецької області у жовтні 2024 року. У серпні 2025-го був похований на Алеї Слави центрального цвинтаря м. Люботин.
  • в’їзд 8 Березня – на в’їзд Олександра Хаустова (загиблий воїн Люботинської громади);
  • провулок 8 Березня – на провулок Євгена Горвата (загиблий воїн Люботинської громади). 40-річний Євген Горват загинув у боях за н.п. Кліщіївка Бахмутського району Донецької області.
  • в’їзд Дубініна – на в’їзд Солов’їний;
  • вулицю Короленка – на вулицю Професійна;
  • вулицю Рябінова – на вулицю Андрія Кравчука (загиблий воїн Люботинської громади). 43-річний Андрій загинув у районі н.п.Борщова Харківського району у травні 2025 року. Нагороджений Указом Президента України від 30 серпня 2025 року орденом “За мужність” ІІІ ступеня.
  • в’їзд Рябіновий – на в’їзд Андрія Кравчука (загиблий воїн Люботинського міського територіального товариства);
  • провулок Артельний – на провулок Дружний;

У селі Міщенко:

  • вулицю Мічуріна – на вулицю Агрономічна.

Пропозиції та зауваження приймаються у письмовій формі з 30 вересня по 4 жовтня за адресою:

  • 62433 Харківська область, Харківський район, місто Люботин, вул. Слобожанська, 26 (тел. 741-11-68)
  • або електронною поштою: lubotin.miska.rada@gmail.com.

Результати громадського обговорення буде оприлюднено на офіційному сайті Люботинської міської ради протягом 5 днів після проведення громадського обговорення.

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Нагадаємо, через 4,5 роки повномасштабного вторгнення РФ в обласному центрі “прикрили” російський герб на будівлі, де раніше було консульство країни-агресора. Раніше активісти зверталися до адміністрації Київського району Харкова з вимогою зняти російський герб. Однак отримали відповідь, що ця будівля — пам’ятка архітектури. Тому будь-які роботи (ремонт, реставрація, пристосування) потребують спеціальної дозвільної документації.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2026 в 19:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Люботинській громаді хочуть перейменувати низку топонімів, які мають радянські коріння і підпадають під Закон “Про деколонізацію”. ".