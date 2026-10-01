Советские названия улиц хотят заменить в Люботинской громаде: варианты

В Люботинской громаде хотят переименовать ряд топонимов, которые имеют советские корни и подпадают под Закон «О деколонизации». Жителей громады приглашают к общественному обсуждению вариантов переименования.

На сайте Люботинского горсовета опубликован список улиц, переулков, въездов, которые предлагаются к переименованию.

В городе Люботин:

улицу Воронина – на улицу Владлена Сабины (погибший воин Люботинской громады). Как сообщила пресс-служба Люботинского горсовета, 20-летний Владлен Сабина погиб вблизи н.п. Новомихайловка Покровского района Донецкой области, ценой собственной жизни отведя группу на безопасную позицию и прикрыв ее уход.

улицу Гастелло – на улицу Вересневая;

улицу Дунаевского – на улицу Мелодичная;

въезд Дунаевского – на въезд Мелодичный;

переулок Дунаевского – на переулок Мелодичный;

въезд Л. Шевцовой – на въезд Курганный;

улицу Чкалова – на улицу Николая Лавинды (погибший воин Люботинской громады). 35-летний Николай Лавинда погиб при выполнении боевого задания в селе Новоивановка Курской области РФ.

улицу 8 Марта – на улицу Александра Хаустова (погибший воин Люботинской громады). 28-летний Александр Хаустов был неоднократно награжден за отвагу и мужество. Был тяжело ранен во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Новогродовка Донецкой области в октябре 2024 года. В августе 2025-го был похоронен на Аллее Славы центрального кладбища г. Люботин.

въезд 8 Марта – на въезд Александра Хаустова (погибший воин Люботинской громады);

переулок 8 Марта – на переулок Евгения Горвата (погибший воин Люботинской громады). 40-летний Евгений Горват погиб в боях за н.п. Клещиевка Бахмутского района Донецкой области.

въезд Дубинина – на въезд Соловьиный;

улицу Короленко – на улицу Профессиональная;

улицу Рябинова – на улицу Андрея Кравчука (погибший воин Люботинской громады). 43-летний Андрей погиб в районе н.п.Борщева Харьковского района в мае 2025 года. Награжден Указом Президента Украины от 30 августа 2025 года орденом «За мужество» ІІІ степени.

въезд Рябиновый – на въезд Андрея Кравчука (погибший воин Люботинской громады);

переулок Артельный – на переулок Дружный;

В селе Мищенко:

улицу Мичурина – на улицу Агрономическая.

Предложения и замечания принимаются в письменной форме с 30 сентября по 4 октября по адресу:

62433 Харьковская область, Харьковский район, город Люботин, улица Слобожанская, 26, (тел. 741-11-68)

или по электронной почте: lubotin.miska.rada@gmail.com.

Результаты общественного обсуждения будут обнародованы на официальном сайте Люботинского городского совета в течение 5 дней после проведения общественного обсуждения.

Напомним, спустя 4,5 года полномасштабного вторжения РФ в областном центре «прикрыли» российский герб на здании, где раньше находилось консульство страны-агрессора. Ранее активисты обращались в администрацию Киевского района Харькова с требованием снять российский герб. Однако получили ответ о том, что это здание — памятник архитектуры. Поэтому любые работы (ремонт, реставрация, приспособление) требуют специальной разрешительной документации.