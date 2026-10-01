Live
  • Чт 01.10.2026
  • Харьков  +12°С
  • USD 44.68
  • EUR 50.72

Советские названия улиц хотят заменить в Люботинской громаде: варианты

Общество 19:03   01.10.2026
Татьяна Литвина
Советские названия улиц хотят заменить в Люботинской громаде: варианты Фото: пресс-служба Харьковского облсовета

В Люботинской громаде хотят переименовать ряд топонимов, которые имеют советские корни и подпадают под Закон «О деколонизации». Жителей громады приглашают к общественному обсуждению вариантов переименования.

На сайте Люботинского горсовета опубликован список улиц, переулков, въездов, которые предлагаются к переименованию.

В городе Люботин:

  • улицу Воронина – на улицу Владлена Сабины (погибший воин Люботинской громады). Как сообщила пресс-служба Люботинского горсовета, 20-летний Владлен Сабина погиб вблизи н.п. Новомихайловка Покровского района Донецкой области, ценой собственной жизни отведя группу на безопасную позицию и прикрыв ее уход.
  • улицу Гастелло – на улицу Вересневая;
  • улицу Дунаевского – на улицу Мелодичная;
  • въезд Дунаевского – на въезд Мелодичный;
  • переулок Дунаевского – на переулок Мелодичный;
  • въезд Л. Шевцовой – на въезд Курганный;
  • улицу Чкалова – на улицу Николая Лавинды (погибший воин Люботинской громады). 35-летний Николай Лавинда погиб при выполнении боевого задания в селе Новоивановка Курской области РФ.
  • улицу 8 Марта – на улицу Александра Хаустова (погибший воин Люботинской громады). 28-летний Александр Хаустов был неоднократно награжден за отвагу и мужество. Был тяжело ранен во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Новогродовка Донецкой области в октябре 2024 года. В августе 2025-го был похоронен на Аллее Славы центрального кладбища г. Люботин.
  • въезд 8 Марта – на въезд Александра Хаустова (погибший воин Люботинской громады);
  • переулок 8 Марта – на переулок Евгения Горвата (погибший воин Люботинской громады). 40-летний Евгений Горват погиб в боях за н.п. Клещиевка Бахмутского района Донецкой области.
  • въезд Дубинина – на въезд Соловьиный;
  • улицу Короленко – на улицу Профессиональная;
  • улицу Рябинова – на улицу Андрея Кравчука (погибший воин Люботинской громады). 43-летний Андрей погиб в районе н.п.Борщева Харьковского района в мае 2025 года. Награжден Указом Президента Украины от 30 августа 2025 года орденом «За мужество» ІІІ степени.
  • въезд Рябиновый – на въезд Андрея Кравчука (погибший воин Люботинской громады);
  • переулок Артельный – на переулок Дружный;

В селе Мищенко:

  • улицу Мичурина – на улицу Агрономическая.

Предложения и замечания принимаются в письменной форме с 30 сентября по 4 октября по адресу:

  • 62433 Харьковская область, Харьковский район, город Люботин, улица Слобожанская, 26, (тел. 741-11-68)
  • или по электронной почте: lubotin.miska.rada@gmail.com.

Результаты общественного обсуждения будут обнародованы на официальном сайте Люботинского городского совета в течение 5 дней после проведения общественного обсуждения.

Читайте также: Убийство Фарион: суд объявил приговор – фигурант получил пожизненное

Напомним, спустя 4,5 года полномасштабного вторжения РФ в областном центре «прикрыли» российский герб на здании, где раньше находилось консульство страны-агрессора. Ранее активисты обращались в администрацию Киевского района Харькова с требованием снять российский герб. Однако получили ответ о том, что это здание — памятник архитектуры. Поэтому любые работы (ремонт, реставрация, приспособление) требуют специальной разрешительной документации.

Автор: Татьяна Литвина

Популярно

В «Харьковских тепловых сетях» новый руководитель: кто возглавил КП
В «Харьковских тепловых сетях» новый руководитель: кто возглавил КП
01.10.2026, 13:51
Эксперимент ввели на Харьковщине, чтоб соединить Лозовую со Львовом и Киевом
Эксперимент ввели на Харьковщине, чтоб соединить Лозовую со Львовом и Киевом
01.10.2026, 14:53
Утром россияне атаковали Харьков – что известно
Утром россияне атаковали Харьков – что известно
01.10.2026, 09:40
Новости Харькова — главное 1 октября: удар, нарушение языкового закона
Новости Харькова — главное 1 октября: удар, нарушение языкового закона
01.10.2026, 19:45
Убийство Фарион: суд объявил приговор – фигурант получил пожизненное
Убийство Фарион: суд объявил приговор – фигурант получил пожизненное
01.10.2026, 16:08
Сертификаты на жилье на 16,9 млрд грн выданы на Харьковщине — Синегубов
Сертификаты на жилье на 16,9 млрд грн выданы на Харьковщине — Синегубов
01.10.2026, 20:24

Новости по теме:

01.10.2026
Уехал в Харьков: 11-летнего ребенка потеряли в Люботине
17.09.2026
В Безлюдовке и соседних селах хотят переименовать более 20 советских улиц
19.08.2026
Улицу в Харькове просят назвать в честь спецназа «Омега» — что говорят в мэрии
17.08.2026
Смертельный пожар в Люботине: что стало причиной, установила полиция
16.08.2026
25-летний мужчина погиб от удара током на рыбалке: трагедия на Харьковщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Советские названия улиц хотят заменить в Люботинской громаде: варианты», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 1 октября 2026 в 19:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Люботинской громаде хотят переименовать ряд топонимов, которые имеют советские корни и подпадают под Закон «О деколонизации».".