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Улицу в Харькове просят назвать в честь спецназа «Омега» — что говорят в мэрии

Общество 20:54   19.08.2026
Елена Нагорная
Улицу в Харькове просят назвать в честь спецназа «Омега» — что говорят в мэрии

Вопрос о переименовании одной из улиц Харькова в честь Центра спецназначения «Омега» НГУ рассмотрит топонимическая комиссия, после чего его вынесут на сессию городского совета.

Об этом на внеочередной сессии горсовета 19 августа сказал мэр Игорь Терехов, отвечая на вопрос депутата Артема Ревчука.

Ревчук напомнил, что более года назад подразделение обращалось к городским властям с предложением увековечить «Омегу» в топонимике Харькова.

«Сегодня в «Омеге» насчитывается 28 Героев Украины — это наибольшее количество среди всех бригад Сил обороны Украины. Именно «омеговцы» с первых часов широкомасштабного вторжения встретили врага и даже подбили первый танк. Я на бывшем Белгородском шоссе вместе с бойцами подразделения участвовал в сожжении колонны, которая заходила со стороны Белгорода. Рядом со мной тогда был нынешний командир Харьковского отряда «Омега» Дмитрий Ярош, а в то время командовал нынешний генерал-майор Пивненко. Для Харькова было бы честью, если бы одна из улиц носила имя легендарного спецподразделения», — подчеркнул депутат.

«У нас есть несколько улиц, которые нам нужно будет еще переименовывать, и в том числе касательно «Омеги». Мы рассматривали некоторые улицы. Сейчас на топонимической комиссии рассмотрим, а потом вынесем это на рассмотрение сессии горсовета», — ответил Терехов.

Напомним, на сессии 19 августа присвоили звание «Почетный гражданин города Харькова» девятерым деятелям — военным, ученым, чиновнице, бизнесмену, энергетику и директору ХНАТОБа. Также депутаты внесли изменения в бюджет на текущий год, включив в него 452,9 миллиона гривен государственной дотации для территорий, подвергшихся негативному влиянию из-за полномасштабной агрессии РФ.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 19 августа 2026 в 20:54;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вопрос о переименовании одной из улиц Харькова в честь Центра спецназначения «Омега» НГУ рассмотрит топонимическая комиссия, после чего его вынесут на сессию городского совета.".