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Почетных харьковчан стало больше на девять: кому горсовет присвоил это звание

Общество 17:29   19.08.2026
Елена Нагорная
Почетных харьковчан стало больше на девять: кому горсовет присвоил это звание

Звание «Почетный гражданин города Харькова» присвоили девятерым деятелям 19 августа на внеочередной сессии городского совета.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, отметили харьковчан, сделавших весомый вклад в оборону и развитие города, защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также в повышение авторитета и статуса Харькова на государственном и международном уровнях. Это:

Алексей Хильченко — Герой Украины, командир воинской части 3017 оперативно-тактического соединения — 2 корпуса НГУ «Хартия», полковник.

Андрей Царенко — Герой Украины, начальник разведывательного управления 16 армейского корпуса оперативного командования «Север» Сухопутных войск ВСУ, полковник.

Виталий Нащубский — командир 92 отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко оперативного командования «Запад» Сухопутных войск ВСУ, полковник.

Владимир Журавель — президент Национальной академии правовых наук Украины.

Евгений Сокол — советник ректора Национального технического университета «Харьковский политехнический институт», с 2015 по 2026 год — ректор НТУ «ХПИ».

Галина Баева — начальник главного управления Пенсионного фонда Украины в Харьковской области.

Александр Лобановский — директор по развитию ООО «УКР-ТРЕЙД», депутат Харьковского городского совета 7 и 8 созывов.

Алексей Ганус — технический директор АО «Харьковоблэнерго».

Игорь Тулузов — генеральный директор — художественный руководитель ГП «Харьковский национальный академический театр оперы и балета им. Н. В. Лысенко».

Как сообщала МГ «Объектив», кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин города Харькова» экспертный совет объявил 18 августа.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 19 августа 2026 в 17:29;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Звание «Почетный гражданин города Харькова» присвоили 19 августа на внеочередной сессии городского совета.".