Почесних харків’ян побільшало на дев’ять: кому міськрада надала це звання

Звання «Почесний громадянин міста Харкова» присвоїли дев’ятьом діячам 19 серпня на позачерговій сесії міської ради.

Як повідомили у пресслужбі мерії, відзначили харків’ян, які зробили вагомий внесок в оборону та розвиток міста, захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також у підвищення авторитету та статусу Харкова на державному та міжнародному рівнях.

Новими почесними громадянами міста Харкова у 2026 році стали:

Олексій Хільченко – Герой України, командир військової частини №3017 оперативно-тактичного з’єднання – 2-го корпусу НГУ «Хартія», полковник.

Андрій Царенко – Герой України, начальник розвідувального управління 16-го армійського корпусу оперативного командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ, полковник.

Віталій Нащубський — командир 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка оперативного командування «Захід» Сухопутних військ ЗСУ, полковник.

Володимир Журавель – президент Національної академії правових наук України.

Євген Сокол – радник ректора Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», з 2015 по 2026 рік – ректор НТУ «ХПІ».

Галина Баєва – начальниця головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області.

Олександр Лобановський – директор з розвитку ТОВ «УКР-ТРЕЙД», депутат Харківської міської ради 7 та 8 скликань.

Олексій Ганус – технічний директор АТ «Харківобленерго».

Ігор Тулузов – генеральний директор – художній керівник ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М. В. Лисенка».

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, кандидатури на присвоєння звання “Почесний громадянин міста Харкова” експертна рада оголосила 18 серпня.