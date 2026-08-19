Live

Почесних харків’ян побільшало на дев’ять: кому міськрада надала це звання

Суспільство 17:29   19.08.2026
Олена Нагорна
Почесних харків’ян побільшало на дев’ять: кому міськрада надала це звання

Звання «Почесний громадянин міста Харкова» присвоїли дев’ятьом діячам 19 серпня на позачерговій сесії міської ради.

Як повідомили  у пресслужбі мерії, відзначили харків’ян, які зробили вагомий внесок в оборону та розвиток міста, захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також у підвищення авторитету та статусу Харкова на державному та міжнародному рівнях.

Новими почесними громадянами міста Харкова у 2026 році стали:

Олексій Хільченко – Герой України, командир військової частини №3017 оперативно-тактичного з’єднання – 2-го корпусу НГУ «Хартія», полковник.

Андрій Царенко – Герой України, начальник розвідувального управління 16-го армійського корпусу оперативного командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ, полковник.

Віталій Нащубський — командир 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка оперативного командування «Захід» Сухопутних військ ЗСУ, полковник.

Володимир Журавель – президент Національної академії правових наук України.

Євген Сокол – радник ректора Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», з 2015 по 2026 рік – ректор НТУ «ХПІ».

Галина Баєва – начальниця головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області.

Олександр Лобановський – директор з розвитку ТОВ «УКР-ТРЕЙД», депутат Харківської міської ради 7 та 8 скликань.

Олексій Ганус – технічний директор АТ «Харківобленерго».

Ігор Тулузов – генеральний директор – художній керівник ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М. В. Лисенка».

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, кандидатури на присвоєння звання “Почесний громадянин міста Харкова” експертна рада оголосила 18 серпня.

Читайте також: Нові фонтани та «креативний сквер»: що відомо про нові проєкти у Харкові

Автор: Олена Нагорна

Популярно

Харків отримав пів мільярда від держави: на що місто збільшить витрати
Харків отримав пів мільярда від держави: на що місто збільшить витрати
19.08.2026, 17:51
Без води залишаться мешканці трьох районів Харкова в четвер: адреси
Без води залишаться мешканці трьох районів Харкова в четвер: адреси
19.08.2026, 12:06
Нові фонтани та “креативний сквер”: що відомо про нові проєкти в Харкові
Нові фонтани та “креативний сквер”: що відомо про нові проєкти в Харкові
19.08.2026, 15:18
По цвинтарю в Харкові вдарив ворожий БпЛА 19 серпня
По цвинтарю в Харкові вдарив ворожий БпЛА 19 серпня
19.08.2026, 16:28
Загинули воїн НГУ і агент РФ: вирок співучасниці теракту на Харківщині
Загинули воїн НГУ і агент РФ: вирок співучасниці теракту на Харківщині
19.08.2026, 16:00
Терехов про тарифи у Харкові: чому підвищили на воду та чи зростуть інші
Терехов про тарифи у Харкові: чому підвищили на воду та чи зростуть інші
19.08.2026, 14:47

Новини за темою:

19.08.2026
Харків отримав пів мільярда від держави: на що місто збільшить витрати
19.08.2026
«Маю надію, що буде краще» – Терехов про підготовку Олексіївки до зими
19.08.2026
По цвинтарю в Харкові вдарив ворожий БпЛА 19 серпня
19.08.2026
Нові фонтани та “креативний сквер”: що відомо про нові проєкти в Харкові
19.08.2026
Терехов про тарифи у Харкові: чому підвищили на воду та чи зростуть інші


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Почесних харків’ян побільшало на дев’ять: кому міськрада надала це звання», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2026 в 17:29;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Звання «Почесний громадянин міста Харкова» присвоїли дев’ятьом діячам 19 серпня на позачерговій сесії міської ради.".