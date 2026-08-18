Військові, бізнесмен і директор ХНАТОБу: хто у списку нових почесних харків’ян

Цього року звання «Почесний громадянин міста Харкова» планують надати дев’яти діячам — військовим, науковцям, чиновниці, бізнесмену, енергетику та директору ХНАТОБу. Кандидатури оголосила експертна рада, а остаточно їх мають затвердити депутати міськради на позачерговій сесії 19 серпня.

Як повідомляють у пресслужбі мерії, до списку кандидатів увійшли:

Олексій Хільченко – Герой України, полковник, командир військової частини 3017 2-го корпусу НГУ «Хартія». З перших днів повномасштабного вторгнення його підрозділ обороняв Харків та брав участь у визволенні північних територій області.

Андрій Царенко – Герой України, полковник, начальник розвідувального управління 16-го армійського корпусу ОК «Північ» СВ ЗСУ. Брав участь в обороні Харкова, деокупації населених пунктів регіону та боях на Донеччині.

Віталій Нащубський – полковник, командир 92-ї окремої штурмової бригади ім. кошового отамана Івана Сірка. Його підрозділи відбивають штурми противника та стримують ворога на підступах до Харкова.

Володимир Журавель –президент Національної академії правових наук України, професор НЮУ ім. Ярослава Мудрого та ННЦ «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса». Ініціатор міжнародних наукових форумів та збереження Президії НАПрНУ в Харкові під час війни.

Євген Сокол – доктор технічних наук, професор, ректор НТУ «ХПІ» (2015–2026 рр.) та радник ректора. Під його керівництвом виш реалізував освітні та структурні реформи й посилив позиції в міжнародних рейтингах.

Галина Баєва – начальниця ГУ Пенсійного фонду України в Харківській області. З весни 2024 року координує роботу системи соцзахисту прифронтового регіону та займається цифровізацією послуг фонду.

Олександр Лобановський – директор з розвитку ТОВ «УКР-ТРЕЙД», депутат Харківської міськради 8 скликання, засновник мережі супермаркетів «КЛАС». Забезпечив безперебійну роботу мережі в умовах війни, відновлення пошкоджених магазинів та допомогу захисникам і цивільним.

Олексій Ганус – технічний директор АТ «Харківобленерго». Безпосередньо керував відновленням пошкоджених електромереж, підстанцій та об’єктів на деокупованих територіях Харкова та області.

Ігор Тулузов – генеральний директор – художній керівник ХНАТОБ ім. М. В. Лисенка, кандидат фізико-математичних наук. Організатор благодійних концертів на підтримку ЗСУ й переселенців та культурного представництва України у 16 країнах світу.

«У найскладніші для Харкова часи ці люди були поруч з містом — захищали його, працювали заради його розвитку та підтримували харків’ян, – наголосив мер Ігор Терехов. – Це військові, які боронили Харків на полі бою, а також представники науки й освіти, соціального захисту, підприємництва, енергетики та культури. Кожен з них своєю професійною, громадською та волонтерською діяльністю зробив вагомий внесок у зміцнення Харкова та всієї України».