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49 постраждалих, п’ятеро загиблих: чим атакувала РФ Харківщину за добу

Події 09:03   03.10.2026
Вікторія Яковенко
49 постраждалих, п’ятеро загиблих: чим атакувала РФ Харківщину за добу Фото: Олег Синєгубов

Протягом минулої доби під ворожим ударом перебували Харків та 13 населених пунктів області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів п’ять людей загинули, постраждали 49 людей.

«У місті Харків загинули жінки 66 і 80 років, постраждали 42 людини, зокрема троє дітей; у селищі Шевченкове поранено 74-річного чоловіка, зазнали гострої реакції на стрес жінки 69 і 72 років; у полі біля села Сковородинівка Золочівської громади загинув 50-річний чоловік; на дорозі між селами Довжик і Миронівка загинув 66-річний чоловік; біля села Руська Лозова поранено 44-річного чоловіка, зазнали гострої реакції на стрес 42-річна жінка, 17-річна дівчина і 15-річний хлопець; у селі Руська Лозова загинув 75-річний чоловік”, – уточнив Синєгубов.

Ворог випустив на регіон шість КАБів, один “ланцет”, дві “молнии”, 17 FPV-дронів, тип ще 100 безпілотників встановлюють.

У Харкові через удари пошкоджені 23 приватні будинки, навчальний заклад, офісні будівлі, сім автомобілів та електромережі.

Також руйнування внаслідок обстрілів є в Богодухівському, Куп’янському , Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.

удар по Харькову
Фото: Олег Синєгубов
удар по Харькову
Фото: Олег Синєгубов
удар по Харькову
Фото: Олег Синєгубов

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2026 в 09:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби під ворожим ударом перебували Харків та 13 населених пунктів області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".