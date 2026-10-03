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Ворог атакував на Харківщині 16 разів: ранкові дані Генштабу ЗСУ

Фронт 08:10   03.10.2026
Вікторія Яковенко
Ворог атакував на Харківщині 16 разів: ранкові дані Генштабу ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на фронті на Харківщині повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили вісім атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Охрімівка, Караїчне та Ізбицьке.

На Куп’янському напрямку окупанти вісім разів намагалися покращити свої позиції проводячи штурмові дії в бік Радьківки, Куп’янська-Вузлового та Курилівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 194 бойові зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного удару та 90 авіаційних ударів, під час яких скинув 275 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9522 дрони-камікадзе та здійснили 2435 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 33 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, напередодні, 2 жовтня, ворог атакував Харків КАБами. Перші хвилини після атаки показали в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2026 в 08:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті на Харківщині повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.".