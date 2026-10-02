На Харківщині автомобіль на смерть збив на “зебрі” 10-річну дівчинку

У ДТП у селищі Високий Харківського району загинула 10-річна дівчинка. Її збив автомобіль на нерегульованому пішохідному переході. Водій сам викликав поліцію, повідомили у обласній прокуратурі.

Смертельна аварія сталася 2 жовтня близько 16.00.

За даними слідства, водій автомобіля RENAULT SCENIC скоїв наїзд на 10-річну дівчинку, яка переходила проїжджу частину нерегульованим пішохідним переходом. Від отриманих травм дитина загинула на місці.

За попередніми даними, водій автомобіля був тверезий. Після ДТП він викликав на місце події бригаду швидкої та правоохоронців.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України).

Нагадаємо, за даними поліції, ДТП на Харківщині побільшало: у серпні загинули 15 людей. Ще 110 отримали травми. Найпоширенішою причиною аварій стало перевищення швидкості руху водіями.