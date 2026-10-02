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Засновника мережі “Клас” Лобановського поховали на Алеї почесних громадян

Події 20:09   02.10.2026
Тетяна Литвіна
Засновника мережі “Клас” Лобановського поховали на Алеї почесних громадян Фото: Харківська міська рада

У Харкові 2 жовтня відбулася церемонія прощання та похорону Почесного громадянина міста Харкова Олександра Лобановського. Мер Ігор Терехов зізнався, що для нього це особиста втрата, повідомляє прес-служба міськради.

На церемонії прощання був міський голова Ігор Терехов.

“Це була людина з великої літери. Ми дружили багато років. Він був справжнім бізнесменом, допомагав дуже багатьом. Це було в його характері. Скільки ми пройшли разом, як ми спілкувалися, які плани будували… На жаль, трагедія забрала його. Але я впевнений, що пам’ять про нього назавжди залишиться в наших серцях”, – сказав Ігор Терехов.

Після церемонії прощання Олександра Лобановського поховали на Алеї почесних громадян на міському цвинтарі №2.

Фото: Харківська міська рада
Фото: Харківська міська рада
Фото: Харківська міська рада
Фото: Харківська міська рада
Фото: Харківська міська рада
Фото: Харківська міська рада

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Нагадаємо, депутат міськради Олександр Лобановський, якому цього року надали звання Почесного громадянина Харкова, трагічно загинув у ДТП 29 вересня на 61-му році життя. Аварія сталася на автодорозі Київ – Одеса, біля села Тихий Хутір Черкаської області. Олександр Лобановський був директором ТОВ “Укр-Трейд” з розвитку торговельної мережі “Клас”.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2026 в 20:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 2 жовтня відбулася церемонія прощання та похорону Почесного громадянина Харкова Олександра Лобановського. Мер Ігор Терехов зізнався, що для нього це особиста втрата.".