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Привітати педагогів на День вчителя стало дорожче: ціни на квіти у Харкові

Суспільство 14:14   29.09.2026
Вікторія Яковенко
Привітати педагогів на День вчителя стало дорожче: ціни на квіти у Харкові

У Харківській міськраді проаналізували ціни на квіти у місті перед Днем вчителя.

За даними департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку:

  • троянди в середньому коштують від 65 до 150 грн/шт.,
  • хризантеми та еустоми – від 100 до 150 грн/шт.,
  • айстри – від 20 до 30 грн/шт.,
  • ціни на квіткові композиції в кошиках залежать від розміру, кількості та видів рослин й стартують від 500 грн,
  • на букети квітів – від 650 грн.

«Порівняно з аналогічним періодом минулого року вартість квітів зросла на 18-24%», – зазначили у мерії.

Нагадаємо, ціни в Харкові на вироби для збереження тепла промоніторила міська рада. За рік відповідні товари здорожчали на 5–15 %. Так, спальники можна купити, сплативши від 1700 грн. Теплі зимові ковдри та пледи коштують у середньому від 850 до 3000 грн. Комплекти термобілизни – від 600 до 2700 грн. Для екстрених випадків у продажу також є одноразові термохімічні грілки для тіла та термоустілки для взуття. Вони вартують від 15 до 60 грн.

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2026 в 14:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській міськраді проаналізували ціни на квіти у місті перед Днем вчителя.".