Завдяки чому у ЗСУ з’явилася можливість наступати, пояснив Мусієнко

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в етері нацмарафону виділив ключові фактори, завдяки яким ЗСУ зараз вдається контратакувати на фронті.

Насамперед, наголосив Мусієнко, на можливість СОУ штурмувати та наступати в Україні вплинули принципи нового Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Адже саме він підтримує тактику децентралізації системи керування.

“Він це публікував в принципах лідерства своїх, щоб віддати більше повноважень командирам на місцях, децентралізувати систему управління, дати можливість молодим командирам проявити себе, дати можливість і ресурси їм для цього, тобто комплекти військ. Зараз у нас буде завершуватися реформа, зокрема, армійських корпусів, щоби підрозділи, щоби корпуси отримували бригади. І от якраз через те, що було віддано повноваження на місцях

Головнокомандувачем Збройних сил України, відбулася, фактично, така міні-революція в командуванні, яка дала свіжий подих і яка дала можливість підрозділам діяти без мікроменеджменту, без якогось нагляду під мікроскопом і так далі. І ми бачимо, що це працює”, – констатував Мусієнко.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Також, вважає він, СОУ обрали правильну стратегію в обороні – удари по ворогові завдаються лише тоді, коли його сили вже закінчуються. Так супротивник зазнає максимальних втрат. До того ж, ЗСУ активно застосовують різноманітні інновації у боях та креативні підходи.

“Четверте, це посилення ударів по ворожих тилах. Як дуже слушно зазначив в своєму інтерв’ю командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді, якраз мета зараз, з тому числі сил безпілотних систем, це безпосередньо підтримка фронту, підтримка наших підрозділів. Удари по живій силі противника, по логістиці, так званій “мідлстрайки”, тобто переривання шляхів забезпечення“, – додав Мусієнко.

Так, тил не здатен вчасно забезпечувати окупантів на позиціях. Усім цим змогли ефективно скористатися українські захисники та відкинути росіян на фронті. Керівник упевнений: подібна тактика ведення боїв уже показує ефективність і працюватиме далі.