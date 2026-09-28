Переломний момент у «Вівальді»: ЗСУ взяли під контроль важливі території

Командир Третього армійського корпусу ЗСУ бригадний генерал Андрій Білецький 28 вересня підтвердив звільнення населених пунктів Рідкодуб та Катеринівка. Окремим досягненням він виділив повернення під контроль ЗСУ селища Нове. Білецький пояснив: ініціатива у цих боях буде саме у того, хто контролює висоти навколо вказаного населеного пункту.

Спочатку аналітики проєкту DeepState оновили карти бойових дій, вказавши, що СОУ звільнили Рідкодуб, Нове та Катеринівку, а також відновили контроль біля Новомихайлівки та Липового.

Незабаром у Третьому армійському корпусі ЗСУ зазначили: українські захисники звільнили ще 51 квадратний кілометр на Донеччині під час третього етапу операції “Вівальді”.

“Цей етап мав переломне значення для всієї операції. Логіка боїв на Плацдармі полягала в тому, що той, хто контролює висоти навколо Нового, той і тримає ініціативу. Однією з найважливіших складових успіху стали наші оманливі дії. В результаті них противник був переконаний, що основним напрямком нашого удару є напрямок Шандриголове – Зелена Долина. Це змусило його безглуздо спалити свої резерви в контратаках на цьому напрямку. Фактично ж противник проспав основний удар, який був направлений на взяття Нового», – пояснив Білецький.

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Таким чином, саме третій етап став переломним для всієї операції. Під час контрнаступу ворог здавався в полон цілими підрозділами – разом із офіцерами, пілотами та артилеристами.

“Втрати противника — 2000 живою силою, понад 250 росіян захоплені в полон”, – додали українські захисники.

Також Білецький натякнув на успішне продовження операції, сказавши, що “музика “Вівальді” триває”.

Нагадаємо, що 15 вересня СОУ офіційно підтвердили контрнаступ на Лиманському напрямку. Після численних повідомлень воєнних аналітиків і осінтерів ясність у ситуацію вніс командир Третього армійського корпусу ЗСУ бригадний генерал Андрій Білецький. Він заявив, що оборонці на півночі Донецької області проводять операцію «Вівальді». Вона триває «в режимі максимальної інформаційної тиші». Білецькій підтвердив, що українські підрозділи зачистили від осередків російської інфільтрації територію в 75 кв. км, ще десять – деокупували. Визволення села Середнє генерал назвав лише підготовчим етапом до подальших дій. Він натякнув, що у Вівальді було чотири сезони. І це – лише перший із них.

20 вересня аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій в Україні. За їхніми даними, СОУ деокупували одразу два населені пункти на Лиманському напрямку – це села Шандриголове та Дерилове Краматорського району Донецької області. Успішний контрнаступ триває за десять кілометрів від кордону Харківської області.

Незабаром командир Третього армійського корпусу ЗСУ бригадний генерал Андрій Білецький підбив підсумки другої частини операції «Вівальді», яку проводять у Донецькій області. Він констатував: звільнена «критична точка», а другий сезон операції «Вівальді» завершений. Українські військові на той момент уже звільнили 125 квадратних кілометрів на Лиманському напрямку. Також ліквідовані понад три тисячі російських солдатів. Білецький зазначив, що під час другого етапу контрнаступу ЗСУ вибили ворога із Шандриголового та Дерилового, також під контроль України вдалося повернути селище Дробишеве.