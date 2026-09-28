У прокуратурі встановили, чим окупанти атакували Харків у понеділок

У Харківській облпрокуратурі встановили: близько 04:00 у понеділок, 28 вересня, росіяни атакували Салтівський район у Харкові. Удар припав по дев’ятиповерхівці. Внаслідок “прильоту” є пошкодження цивільної інфраструктури, постраждали 25 мешканців.

Серед постраждалих – дев’ять дітей віком від трьох до 15 років.

“Правоохоронці встановлюють тип застосованого озброєння. За попередньою версією, це міг бути УМПБ-5. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)“, – додали в прокуратурі.

Нагадаємо, вибухи в Харкові пролунали близько четвертої ранку 28 вересня. Мер міста повідомив про «прильоти» у Київському та Салтівському районах. В останньому – удар прийшовся по другому поверху багатоповерхівки, у Київському – прилетіло по приватному сектору. В обох районах пошкоджені по десять житлових будинків. Постраждали понад два десятки людей, серед них – вісім дітей. КАБи або “бандеролі” атакували Харків – ще встановлюють, проте мер Ігор Терехов констатував: за осінь це був перший обстріл такого рівня, до цього до міста долітали лише безпілотники.

У ГУ ДСНС України в Харківській області також показали, як виводили людей з обстріляного будинку в Салтівському районі 28 вересня – всього врятували понад три десятки людей.