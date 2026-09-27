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Від чого залежить, яким буде опалювальний сезон у Харкові, розповів Терехов

Суспільство 18:28   27.09.2026
Оксана Якушко
Від чого залежить, яким буде опалювальний сезон у Харкові, розповів Терехов

Опалювальний сезон залежить не лише від готовності комунальників, а й від систем захисту й ППО, розповів в етері телемарафону мер Харкова Ігор Терехов.

Я дуже обережно ставлюся до коментувань, як ми готові до опалювального сезону, заявив міський голова.

«Попри те, що ми готуємося, підготовка не зупинялася ані на хвилину. Дуже багато зроблено, і працюємо далі щодо створення енергетичних островів, встановлення когенераційного обладнання. Але не все залежить від нас, залежить дуже багато від інтенсивності обстрілів, від системи захисту, від системи ППО. Ми зробимо все можливе для того, щоб пройти стало опалювальний сезон і будемо дуже швидко реагувати, на жаль, такий досвід у нас є, на всі виклики, на всі влучання. І будемо працювати для того, щоб надавати комунальні послуги, попри всі обстріли», – наголосив Терехов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2026 в 18:28;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Опалювальний сезон залежить не лише від готовності комунальників, а й від систем захисту й ППО, розповів в етері телемарафону мер Харкова Ігор Терехов.".