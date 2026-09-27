“Я не хочу, щоб візитівкою Харкова були підземні школа і місто” – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов розповів у телемарафоні, що у місті потрібно побудувати ще десять підземних шкіл.

«Я дуже не хочу, щоб візитівкою Харкова була підземна школа і підземне місто, бо я дуже хочу, щоб люди жили на поверхні, мали можливість і лікуватися, і навчати своїх дітей, і отримувати соціальні послуги у справжніх приміщеннях, розташованих на поверхні. Але сьогодні ми вже побудували 10 підземних шкіл. 7 станцій метрополітену переобладнали під школи. У нас працює 24 безпечні локації, де діти навчаються. Ми підрахували, що нам щонайменше необхідно побудувати ще 10 підземних шкіл. Так, грошей катастрофічно не вистачає, бо ми використовуємо кошти військового бюджету. Крім цього, були залучені певні субвенції. З державного бюджету сьогодні ми будуємо підземний садочок, окрім цього у нас є ще два проєкти на підземні школи», – поділився планами мер.

Також у Харкові вже побудували два безпечних простора, де під землею розташоване операційне і реанімаційне відділення.

«Але ж сьогодні необхідно зробити так, щоб нарешті настав мир, і ми вже не будували під землею», – зазначив Терехов.