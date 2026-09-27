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28 вересня на пів дня перекриють вулицю у центральній частині Харкова

Суспільство 17:40   27.09.2026
Оксана Якушко
28 вересня на пів дня перекриють вулицю у центральній частині Харкова

З 9:00 до 13:00 28 вересня обмежать рух транспорту на вул. Кооперативній, на ділянці від пров. Подільського до Харківської набережної, а також наскрізний рух на вул. Кооперативній з боку пр. Героїв Харкова.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Це пов’язано з демонтажем дротів і стійок з багатоквартирного житлового будинку на вул. Кооперативній, пояснили в Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Закриту ділянку можна буде об’їхати прилеглими пров. Вірменським, пров. Короленка, пр. Героїв Харкова та ін.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2026 в 17:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 9:00 до 13:00 28 вересня обмежать рух транспорту на вул. Кооперативній, на ділянці від пров. Подільського до Харківської набережної. ".