28 вересня на пів дня перекриють вулицю у центральній частині Харкова

З 9:00 до 13:00 28 вересня обмежать рух транспорту на вул. Кооперативній, на ділянці від пров. Подільського до Харківської набережної, а також наскрізний рух на вул. Кооперативній з боку пр. Героїв Харкова.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Це пов’язано з демонтажем дротів і стійок з багатоквартирного житлового будинку на вул. Кооперативній, пояснили в Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Закриту ділянку можна буде об’їхати прилеглими пров. Вірменським, пров. Короленка, пр. Героїв Харкова та ін.