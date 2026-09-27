28 сентября на пол дня перекроют улицу в центральной части Харькова

С 9:00 до 13:00 28 сентября ограничат движение транспорта по ул. Кооперативной, на участке от пер. Подольского до Харьковской набережной, а также сквозное движение по ул. Кооперативный со стороны пр. Героев Харькова.

Об этом сообщает Харьковский горсовет.

Это связано с демонтажем проводов и стоек с многоквартирного жилого дома по ул. Кооперативное, объяснили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.

Закрытый участок можно будет объехать близлежащими пер. Армянским, пер. Короленко, пр. Героев Харькова и др.