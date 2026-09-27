Россияне запускают FPV-дроны в тыл, заходя в серую зону Харьковщины — ISW

Россияне также формируют на поле боя схему, напоминающую шахматную доску, отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Представитель украинской бригады, действующей на севере Харьковской области, заявил 26 сентября, что небольшие российские инфильтрационные группы пытаются обойти украинские позиции, чтобы использовать слабые места и пробелы между ними, формируя на поле боя схему, напоминающую шахматную доску. Он добавил, что россияне также перемещают точки запуска дрона с видом от первого лица (FPV) все дальше в спорную «серую зону», чтобы увеличить дальность действия FPV-дронов в тылу Украины.

ISW располагает доказательствами, что российские силы проводят инфильтрационные миссии, которые позже российские источники используют для утверждений о захвате спорной территории, но которую не контролируют.

Россияне ранее так же проводили операции по проникновению в направлении Волоховского (к востоку от Вовчанска) и Ивашкинского (к северо-востоку от Великого Бурлука).

Украинские войска сохранили позиции в направлении Великого Бурлука. Российские войска нанесли удар по украинской позиции к юго-востоку от Зарубинки (северо-восток от Великого Бурлука), согласно данным геолокационных видеозаписей, опубликованных 25 сентября, что указывает на то, что СОК сохраняют позиции в этом районе, вопреки заявлениям РФ.

Россияне пытаются продвинуться в направлении Великого Бурлука. 25 сентября украинские войска нанесли удары по российским позициям к северо-востоку от Чугуновки и в Довжанке (обе точки расположены к северо-востоку от Великого Бурлука) после российских операций по проникновению, считают в ISW.

Контратаки Украины к северу от Купянска усиливают давление на российскую Западную группировку сил с целью вытеснить оккупантов с западного берега реки Оскол. Российская Западная ЗГС отвечает за Купянск, Боровую и Лиманское направление. Ее основные усилия сосредоточены на проведении наступательных операций в Лиманском направлении. Украинские контратаки как в направлении Лимана, так и в направлении Купянска, вероятно, снижают способность россиян защищать свои передовые позиции на западном берегу реки Оскол в направлении Купянска.