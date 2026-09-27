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2 погибших, 7 раненых, среди них дети — как прошли сутки в Харьковской области

Происшествия 10:36   27.09.2026
Оксана Якушко
2 погибших, 7 раненых, среди них дети — как прошли сутки в Харьковской области

За прошедшие сутки от вражеских ударов пострадали Харьков и 21 населенный пункт Харьковской области, сообщили в ХОВА.

Россияне обстреливали Харьков и населённые пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов, уточнила Нацполиция.

Против гражданского населения россияне применяли ракету, РСЗО и БпЛА. В частности, 1 БпЛА типа «Герань-2», 2 БпЛА типа «Молния», 15 fpv-дронов и 23 БпЛА.

В с. Лебяжье Пролесненской общины Чугуевского района россияне ударили из РСЗО. Попадание произошло в многоквартирный жилой дом. Ранен 13-летний мальчик, острая реакция на стресс у 56-летнего мужчины, 32-летней женщины и мальчиков 12 и 5 лет. Повреждены автомобили и остекление окон в домах.

Возле с. Питомник Дергачевской громады погиб 50-летний мужчина, получила ранения 73-летняя женщина, но от госпитализации отказалась.

Между с. Шубы и с. Сеннее, на полевой дороге, враг попал дронами по автомобилю — погиб 50-летний мужчина, получил ранения 16-летний парень.

60-летний житель села Нижнее Соленое, находясь на огороде, поднял неизвестный предмет, который сдентонировал. Со взрывными ранениями его доставили в харьковскую больницу.

В Харькове под вражеским обстрелом оказались Слободской и Шевченковский районы Харькова. Повреждены здание и стадион.

В Дергачах удар россиян повредил магазин.

В селе Просянка Купянского района от попадания дрона поврежден автомобиль медицинской помощи.

Повреждены дома и гараж в поселке Великий Бурлук.

В поселке Шевченково из-за обстрела с применением РСЗО поврежден интернат.

Враг нанес удар дроном по селу Сковородиновка Золочевской громады. Попал по легковому автомобилю на обочине дороги.

Дронами россияне попали по поселку Золочев. Повреждены хозяйственные постройки, частные дома.

В селе Рясное ударом БпЛА поврежден частный дом.

В селе Калиново повреждены частный дом и хозяйственное сооружение.

Россияне ударили обстрел БпЛА по селу Козютовка Изюмского района. Повреждены частные домовладения.

В городе Изюм произошло попадание БпЛА в ангар, повреждены частные дома.

В селе Новоселовка повреждено подсобное помещение предприятия.

В городе Златополь Лозовского района в результате удара БпЛА повреждены автомобили и админздание.

В городе Лозовая было попадание БпЛА по складу предприятия. На месте произошел пожар.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 27 сентября 2026 в 10:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки от вражеских ударов пострадали Харьков и 21 населенный пункт Харьковской области, сообщили в ХОВА.".