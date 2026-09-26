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Россияне ракетой разбили дом на Чугуевщине: среди пострадавших — дети (фото)

Происшествия 17:32   26.09.2026
Елена Нагорная
Россияне ракетой разбили дом на Чугуевщине: среди пострадавших — дети (фото)

Четыре человека, среди которых двое детей, пострадали в результате ракетного удара россиян по селу Лебяжье Чугуевского района днем 26 сентября.

Военные РФ ударили по населенному пункту ракетой РСЗО, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В результате взрыва частично разрушен двухэтажный многоквартирный жилой дом, а в окрестных зданиях выбиты окна и повреждены двери. Также повреждения получили около 15 автомобилей, находившихся рядом с эпицентром удара.

Среди пострадавших — 56-летний мужчина, 33-летняя женщина и двое мальчиков в возрасте 5 и 12 лет. У них медики диагностировали острую реакцию на стресс.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 26 сентября 2026 в 17:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре человека, среди которых двое детей, пострадали в результате ракетного удара россиян по селу Лебяжье Чугуевского района.".