«До конца войны – я точно в Харькове»: каковы политические планы Терехова

Уезжать из Харькова и работать в органах центральной власти пока что не планирует. По крайне мере – до окончания войны будет оставаться на должности городского головы, заявил мэр Игорь Терехов в интервью РБК-Украина.

Терехов уверен: считаться политиком национального уровня вполне можно и оставаясь одновременно лидером Харькова.

«Очень хотел бы, чтобы люди, работающие «на земле», становились политиками национального уровня – тогда стране будет легче восстанавливаться. Управленцы, ежедневно работающие с потребностями людей, бизнеса, решающие проблемы инфраструктуры и энергетики, обладают необходимыми компетенциями, опытом, видением приоритетов развития. Они лучше чувствуют, что нужно людям. А кого в конечном счете выберут избиратели – увидим. Убежден, что люди все видят и сделают свой осознанный выбор. Ведь, в конечном счете, это и есть демократия», – считает Терехов.

Он также ответил на вопросы журналистов, касаемо встречи с президентом Владимиром Зеленским сразу после увольнения бывшего премьер-министра Юлии Свириденко. Терехов отметил: говорили много о чем, с том числе – и о государственных делах. Встреча, по его словам, была продуктивной и важной. Однако мэр не стал отвечать – получал ли от главы государства какие-либо предложения. А на вопрос, станет ли работать на новых должностях в органах центральной власти, ответил так:

«До конца войны – я точно в Харькове. Это зафиксируйте», – подчеркнул Терехов.