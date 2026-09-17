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Терехов: объект инфраструктуры и ТЦ в Харькове атаковал враг (дополнено)

Происшествия 09:55   17.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Терехов: объект инфраструктуры и ТЦ в Харькове атаковал враг (дополнено)

Утром 17 сентября городской голова Игорь Терехов сообщил о «прилетах» в Харькове.

Как оказалось, россияне атаковали Слободской район Харькова.

Дополнено в 09:55. Еще одно попадание было зафиксировано в 09:45. Россияне ударили по торговому центру.

09:45. Известно, что удар также пришелся по объекту инфраструктуры.

Все другие последствия обстрела устанавливают, добавил Терехов.

Напомним, ранее Начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко рассказал МГ «Объектив», что россияне продолжают терроризировать громаду FPV-дронами. «Прилеты» были в Золочеве и Мироновке. 16 сентября россияне выпустили FPV-дроны по Золочеву. В результате попаданий поврежден двухэтажный многоквартирный дом, энерго- и газосети, уничтожен автомобиль. 17 сентября около 00:10 российские войска нанесли удар с неустановленного типа вооружения по селу Мироновка Золочевской громады. Поврежден частный дом и хозяйственные постройки.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 17 сентября 2026 в 09:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 17 сентября городской голова Игорь Терехов сообщил о «прилете» в Харькове.".