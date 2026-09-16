Live
  • Ср 16.09.2026
  • Харьков  +12°С
  • USD 44.64
  • EUR 51.51

FPV-дрон на оптоволокне ударил возле остановки под Харьковом, на ней были люди

Происшествия 22:32   16.09.2026
Елена Нагорная
FPV-дрон на оптоволокне ударил возле остановки под Харьковом, на ней были люди

В 17:40 российские военные ударили FPV-дроном на оптоволокне вблизи автобусной остановки в Дергачах.

«В это время на остановке находились люди. Слава Богу, чудом никто не пострадал. В результате попадания были повреждены конструктивные элементы информационного щита», — сообщил глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Кроме этого, около 14:30 и 18:05 россияне дважды атаковали дронами село Болибоки. В результате первого попадания было повреждено сооружение сельскохозяйственного предприятия, второго – гражданский грузовик. К счастью, также обошлось без пострадавших.

Как сообщала МГ «Объектив», FPV-дрон 14 сентября атаковал велосипедиста на Дергачевщине — мужчина потерял обе руки. «Прилет» был на дороге между поселком Слатино и селом Безруки. Еще один мужчина получил ранения в Слатино в результате подрыва неизвестного предмета. Пострадавший гулял с собаками. Пес схватил взрывчатку, которую россияне сбросили с дрона на обочину дороги. Собака погибла. Ее хозяин получил осколочные ранения. В 14-м армейском корпусе ВСУ проинформировали: российские военные провели дистанционное минирование территории вблизи Слатино и села Безруки. Взрывчатка замаскирована под мусор, коробки, пакеты и бытовые вещи.

Читайте также: Харьковский FPV прогулялся по Белгороду (видео)

Автор: Елена Нагорная

Популярно

Терехов в Венгрии: у Харькова появился еще один город-побратим
Терехов в Венгрии: у Харькова появился еще один город-побратим
16.09.2026, 18:22
Без света останутся жители двух районов Харькова в субботу: адреса
Без света останутся жители двух районов Харькова в субботу: адреса
16.09.2026, 13:38
«Укрзалізниця» отменяет ряд электричек из Харькова: список направлений
«Укрзалізниця» отменяет ряд электричек из Харькова: список направлений
15.09.2026, 19:33
Новости Харькова — главное 16 сентября: удар по поезду, что будет с УЗ
Новости Харькова — главное 16 сентября: удар по поезду, что будет с УЗ
16.09.2026, 22:00
Отопительный сезон на Харьковщине: Синегубов озвучил процент готовности к зиме
Отопительный сезон на Харьковщине: Синегубов озвучил процент готовности к зиме
16.09.2026, 17:57
Потеря электричек и рост цен в Харькове – итоги 16 сентября
Потеря электричек и рост цен в Харькове – итоги 16 сентября
16.09.2026, 23:00

Новости по теме:

16.09.2026
Потеря электричек и рост цен в Харькове – итоги 16 сентября
16.09.2026
Подростки Харькова создали спектакль о войне: когда состоятся премьеры
16.09.2026
Потеплеет до +24: прогноз погоды в Харькове и области на 17 сентября
16.09.2026
Харьковский FPV прогулялся по Белгороду (видео)
16.09.2026
Смертельное ДТП под Харьковом: Audi не уступил фуре, водитель погиб (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «FPV-дрон на оптоволокне ударил возле остановки под Харьковом, на ней были люди», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 16 сентября 2026 в 22:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 17:40 российские военные ударили FPV-дроном на оптоволокне вблизи автобусной остановки в Дергачах.".