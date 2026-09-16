FPV-дрон на оптоволокне ударил возле остановки под Харьковом, на ней были люди

В 17:40 российские военные ударили FPV-дроном на оптоволокне вблизи автобусной остановки в Дергачах.

«В это время на остановке находились люди. Слава Богу, чудом никто не пострадал. В результате попадания были повреждены конструктивные элементы информационного щита», — сообщил глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Кроме этого, около 14:30 и 18:05 россияне дважды атаковали дронами село Болибоки. В результате первого попадания было повреждено сооружение сельскохозяйственного предприятия, второго – гражданский грузовик. К счастью, также обошлось без пострадавших.

Как сообщала МГ «Объектив», FPV-дрон 14 сентября атаковал велосипедиста на Дергачевщине — мужчина потерял обе руки. «Прилет» был на дороге между поселком Слатино и селом Безруки. Еще один мужчина получил ранения в Слатино в результате подрыва неизвестного предмета. Пострадавший гулял с собаками. Пес схватил взрывчатку, которую россияне сбросили с дрона на обочину дороги. Собака погибла. Ее хозяин получил осколочные ранения. В 14-м армейском корпусе ВСУ проинформировали: российские военные провели дистанционное минирование территории вблизи Слатино и села Безруки. Взрывчатка замаскирована под мусор, коробки, пакеты и бытовые вещи.