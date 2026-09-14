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FPV атаковал велосипедиста на Дергачевщине: мужчина потерял обе руки

Происшествия 09:54   14.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
FPV атаковал велосипедиста на Дергачевщине: мужчина потерял обе руки Фото: Генштаб ВСУ

О трагедии, которая произошла накануне, 13 сентября, около 17:30, рассказал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. Тогда FPV-дрон ударил по велосипедисту.

Известно, что 39-летний мужчина ехал на велосипеде по дороге между Слатино и Безруками, когда по нему ударил российский дрон. В результате попадания пострадавший потерях обе руки.

«В тяжелом состоянии он был доставлен в Дергачевскую центральную больницу, а затем госпитализирован в одно из медучреждений Харькова. Слава Богу, мужчина выжил, но теперь на всю жизнь останется человеком с инвалидностью», – написал Задоренко.

Начальник ГВА также напомнил: единственный способ сберечь свои жизнь и здоровье – эвакуироваться. Особенно это касается жителей приграничных населенных пунктов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 14 сентября 2026 в 09:54;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О трагедии, которая произошла накануне, 13 сентября, около 17:30, рассказал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. Тогда FPV-дрон ударил по велосипедисту.".