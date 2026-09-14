FPV атаковал велосипедиста на Дергачевщине: мужчина потерял обе руки

О трагедии, которая произошла накануне, 13 сентября, около 17:30, рассказал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. Тогда FPV-дрон ударил по велосипедисту.

Известно, что 39-летний мужчина ехал на велосипеде по дороге между Слатино и Безруками, когда по нему ударил российский дрон. В результате попадания пострадавший потерях обе руки.

«В тяжелом состоянии он был доставлен в Дергачевскую центральную больницу, а затем госпитализирован в одно из медучреждений Харькова. Слава Богу, мужчина выжил, но теперь на всю жизнь останется человеком с инвалидностью», – написал Задоренко.

Начальник ГВА также напомнил: единственный способ сберечь свои жизнь и здоровье – эвакуироваться. Особенно это касается жителей приграничных населенных пунктов.