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Сегодня 8 сентября 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   08.09.2026
Оксана Горун
Сегодня 8 сентября 2026: какой праздник и день в истории

8 сентября 2022 года ВСУ освободили Балаклею. В этот день 70 года римляне захватили, а затем разорили Иерусалим. В 1296-м во Флоренции заложили первый камень собора Санта-Мария-дель-Фьоре. В 1522-м завершилось первое кругосветное путешествие, которое начал Фернан Магеллан. В 1943-м король Италии Виктор Эммануил III официально объявил капитуляцию перед войсками союзников. В 1989-м открылся Учредительный съезд Народного Руха Украины.

Праздники и памятные даты 8 сентября

8 сентября в Украине отмечают народный праздник – Рожаницы.  Подробнее.

В мире – Международный день грамотности и Международный день солидарности журналистов.

Также сегодня: День медсестры отделений детской гематологии и онкологии, Всемирный день физической терапии, Всемирный день борьбы с муковисцидозом, День извинений.

8 сентября в истории

8 сентября 70 года римляне захватили и разорили Иерусалим. Подробнее.

8 сентября 1296 года во Флоренции заложили первый камень собора Санта-Мария-дель-Фьоре (собор Девы Марии с цветком). Подробнее.

8 сентября 1522 года завершилось первое кругосветное путешествие, которое начал Фернан Магеллан. Он сам из путешествия не вернулся, погиб в дороге. Из пяти отправлявшихся кораблей вернулся один.

Фернан Магеллан в проливе своего имени
Магеллан в проливе, который впоследствии назвали его именем. Иллюстрация из книги Лоуренса Бергрина «За краем света»

8 сентября 1943 года король Италии Виктор Эммануил III официально объявил о капитуляции перед войсками союзников. Подробнее.

8 сентября 1989 года открылся Учредительный съезд «Народного руха Украины за перестройку». Подробнее.

Фото: radiosvoboda.org

8 сентября 2022 года над Балаклеей подняли Государственный Флаг Украины. Подробнее.

Церковный праздник 8 сентября

8 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы.  Подробнее.

Народные приметы

Если 8 сентября пошел дождь, то весь сентябрь будет дождливым.

Если в лесу много опят, то бабье лето будет коротким.

Если утро холодное, то зима будет холодной.

Что нельзя делать 8 сентября

Нельзя ссориться и ругаться с родными.

Нельзя физически работать: убирать, работать на огороде и во дворе.

Женщинам нельзя шить и вышивать и в принципе брать иглу или ножницы в руки.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 8 сентября 2026 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 сентября 2022 года ВСУ освободили Балаклею. В этот день 70 года римляне захватили, а затем разорили Иерусалим".