«Прилет» в Шевченковском районе Харькова: Терехов сообщает об одном раненом

Попадание российского дрона зафиксировали по гражданскому объекту в Шевченковском районе Харькова.

По предварительной информации, есть один раненый, сообщает мэр Игорь Терехов.

Напомним, в течение прошлой недели, с 31 августа по 6 сентября, войска РФ нанесли по Харькову три удара с использованием беспилотников. Как сообщил мэр Игорь Терехов со ссылкой на данные департамента чрезвычайных ситуаций горсовета, россияне применили два БпЛА «Молния» и один FPV-дрон. Дважды под ударами был Шевченковский район, еще один взрыв прозвучал в Салтовском районе.