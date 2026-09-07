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«Прилет» в Шевченковском районе Харькова: Терехов сообщает об одном раненом

Происшествия 20:01   07.09.2026
Елена Нагорная
«Прилет» в Шевченковском районе Харькова: Терехов сообщает об одном раненом Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

Попадание российского дрона зафиксировали по гражданскому объекту в Шевченковском районе Харькова.

По предварительной информации, есть один раненый, сообщает мэр Игорь Терехов.

Напомним, в течение прошлой недели, с 31 августа по 6 сентября, войска РФ нанесли по Харькову три удара с использованием беспилотников. Как сообщил мэр Игорь Терехов со ссылкой на данные департамента чрезвычайных ситуаций горсовета, россияне применили два БпЛА «Молния» и один FPV-дрон. Дважды под ударами был Шевченковский район, еще один взрыв прозвучал в Салтовском районе.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 7 сентября 2026 в 20:01;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Попадание российского дрона зафиксировали по гражданскому объекту в Шевченковском районе Харькова.".