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Смертельное ДТП с Tesla в Харькове: погибли нацгвардеец и женщина (фото)

Происшествия 14:50   07.09.2026
Оксана Горун
Смертельное ДТП с Tesla в Харькове: погибли нацгвардеец и женщина (фото)

ГБР расследует ДТП, которое случилось в 22:45  5 сентября на проспекте Героев Харькова. За рулем автомобиля «Tesla» был военнослужащий Нацгвардии Украины.

«Военнослужащий, управляя автомобилем «Tesla», двигался по проспекту Героев Харькова. Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением и допустил наезд на опору линии электропередачи, расположенной вдоль проезжей части. В результате ДТП водитель и пассажирка автомобиля погибли на месте», — сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

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Все обстоятельства трагедии еще устанавливают.

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ДТП с Tesla в Харькове

Напомним, следователи сообщили о подозрении 39-летней водителю Tesla Model X, которая 23 августа спровоцировала ДТП на трассе вблизи поселка Коротич под Харьковом. Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, водитель  была за рулем в состоянии алкогольного опьянения и двигалась с существенным превышением скорости.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 7 сентября 2026 в 14:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГБР расследует ДТП, которое случилось в 22:45  5 сентября на проспекте Героев Харькова. За рулем автомобиля «Tesla» был военнослужащий Нацгвардии Украины".