Смертельное ДТП с Tesla в Харькове: погибли нацгвардеец и женщина (фото)

ГБР расследует ДТП, которое случилось в 22:45 5 сентября на проспекте Героев Харькова. За рулем автомобиля «Tesla» был военнослужащий Нацгвардии Украины.

«Военнослужащий, управляя автомобилем «Tesla», двигался по проспекту Героев Харькова. Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением и допустил наезд на опору линии электропередачи, расположенной вдоль проезжей части. В результате ДТП водитель и пассажирка автомобиля погибли на месте», — сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Все обстоятельства трагедии еще устанавливают.

Напомним, следователи сообщили о подозрении 39-летней водителю Tesla Model X, которая 23 августа спровоцировала ДТП на трассе вблизи поселка Коротич под Харьковом. Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, водитель была за рулем в состоянии алкогольного опьянения и двигалась с существенным превышением скорости.