Штормовое предупреждение объявили сегодня на Харьковщине
Опасная погода ожидается сегодня, 7 сентября в Харьковской области, передает Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.
Таким образом, днем в городе и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. Ввиду этого в регионе объявили I уровень опасности, желтый, добавили синоптики.
Напомним, МГ Объектив также сообщала прогноз погоды на понедельник, 7 сентября. В Харьковской области днем будет сохраняться переменная облачность. Местами прогнозируют небольшой кратковременный дождь. В области днем будет от 17 до 22 °. В Харькове столбик термометра поднимется до 19 – 21°.