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Штормовое предупреждение объявили сегодня на Харьковщине

Погода 07:02   07.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Штормовое предупреждение объявили сегодня на Харьковщине

Опасная погода ожидается сегодня, 7 сентября в Харьковской области, передает Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

Таким образом, днем в городе и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. Ввиду этого в регионе объявили I уровень опасности, желтый, добавили синоптики.

Харьковская область – плохая погода

Напомним, МГ Объектив также сообщала прогноз погоды на понедельник, 7 сентября. В Харьковской области днем ​​будет сохраняться переменная облачность. Местами прогнозируют небольшой кратковременный дождь. В области днем ​​будет от 17 до 22 °. В Харькове ​​столбик термометра поднимется до 19 – 21°.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 7 сентября 2026 в 07:02;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Опасная погода ожидается сегодня, 7 сентября в Харьковской области, передает Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.".