Штормовое предупреждение объявили сегодня на Харьковщине

Опасная погода ожидается сегодня, 7 сентября в Харьковской области, передает Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

Таким образом, днем в городе и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. Ввиду этого в регионе объявили I уровень опасности, желтый, добавили синоптики.

Напомним, МГ Объектив также сообщала прогноз погоды на понедельник, 7 сентября. В Харьковской области днем ​​будет сохраняться переменная облачность. Местами прогнозируют небольшой кратковременный дождь. В области днем ​​будет от 17 до 22 °. В Харькове ​​столбик термометра поднимется до 19 – 21°.