Избил и стрелял в старого врага: в Харькове мужчину подозревают в нападении

Инцидент произошел вечером 27 июля возле многоэтажки в Харькове, установили в ГУ Нацполици в Харьковской области. Ссора возникла между мужчинами, которые уже давно не ладили.

Во время конфликта вероятный злоумышленник сначала ударил оппонента травматическим пистолетом по голове, а затем дважды выстрелил в его сторону. В результате инцидента потерпевший получил телесные повреждения. По результатам проведенной экспертизы, эти травмы отнесли к категории легких. Тем не менее они повлекли кратковременное расстройство здоровья, уточнили копы.

«Дознаватели Харьковского районного управления полиции №3 ГУНП в Харьковской области сообщили о подозрении 26-летнему мужчине по ч. 2 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до двух лет ограничение свободы», – добавили в полиции.