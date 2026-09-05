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Избил и стрелял в старого врага: в Харькове мужчину подозревают в нападении

Происшествия 21:37   05.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Избил и стрелял в старого врага: в Харькове мужчину подозревают в нападении

Инцидент произошел вечером 27 июля возле многоэтажки в Харькове, установили в ГУ Нацполици в Харьковской области. Ссора возникла между мужчинами, которые уже давно не ладили.

Во время конфликта вероятный злоумышленник сначала ударил оппонента травматическим пистолетом по голове, а затем дважды выстрелил в его сторону. В результате инцидента потерпевший получил телесные повреждения. По результатам проведенной экспертизы, эти травмы отнесли к категории легких. Тем не менее они повлекли кратковременное расстройство здоровья, уточнили копы.

«Дознаватели Харьковского районного управления полиции №3 ГУНП в Харьковской области сообщили о подозрении 26-летнему мужчине по ч. 2 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до двух лет ограничение свободы», – добавили в полиции.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 5 сентября 2026 в 21:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Инцидент произошел вечером 27 июля возле многоэтажки в Харькове, установили в ГУ Нацполици в Харьковской области.".