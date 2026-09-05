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Побив і стріляв у старого ворога: у Харкові чоловіка підозрюють у нападі

Події 21:37   05.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Побив і стріляв у старого ворога: у Харкові чоловіка підозрюють у нападі

Інцидент стався увечері 27 липня біля багатоповерхівки у Харкові, встановили у ГУ Нацполіції у Харківській області. Сварка виникла між чоловіками, які вже давно не ладнали.

Під час конфлікту ймовірний зловмисник спочатку вдарив опонента травматичним пістолетом по голові, а потім двічі вистрілив у його бік. Внаслідок інциденту потерпілий отримав тілесні ушкодження. За результатами проведеної експертизи ці травми віднесли до категорії легень. Проте вони призвели до короткочасного розладу здоров’я, уточнили копи.

“Дізнавачі Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області повідомили про підозру 26-річному чоловіку за ч. 2 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Йому загрожує  до двох років обмеження волі”, – додали в поліції.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2026 в 21:37;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інцидент стався увечері 27 липня біля багатоповерхівки у Харкові, встановили у ГУ Нацполіції у Харківській області. Сварка виникла між чоловіками, які вже давно не ладнали.".