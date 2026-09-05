БпЛА випустили росіяни по будинку в Чугуєві: загинула дитина

Безпілотник РФ ударив по приватному будинку в Чугуєві ввечері 5 вересня. Внаслідок «прильоту» загинули троє людей, серед них – дитина. Також є інформація про постраждалу.

Спочатку подробиці трагедії розповіла мер Галина Мінаєва. Вона уточнила, що удар припав по самому центру міста близько 20:00.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов додав: також постраждала 40-річна жінка.

“Зруйновано приватний житловий будинок, господарчу споруду, гараж. На місці ворожого удару вирує пожежа. Всі екстрені служби працюють в посиленому режимі, усуваючи наслідки “прильоту“, – додав Синєгубов.