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БпЛА випустили росіяни по будинку в Чугуєві: загинула дитина

Події 21:05   05.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
БпЛА випустили росіяни по будинку в Чугуєві: загинула дитина

Безпілотник РФ ударив по приватному будинку в Чугуєві ввечері 5 вересня. Внаслідок «прильоту» загинули троє людей, серед них – дитина. Також є інформація про постраждалу. 

Спочатку подробиці трагедії розповіла мер Галина Мінаєва. Вона уточнила, що удар припав по самому центру міста близько 20:00. 

Начальник ХОВА Олег Синєгубов додав: також постраждала 40-річна жінка.

“Зруйновано приватний житловий будинок, господарчу споруду, гараж. На місці ворожого удару вирує пожежа. Всі екстрені служби працюють в посиленому режимі, усуваючи наслідки “прильоту“, – додав Синєгубов.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2026 в 21:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Безпілотник РФ ударив по приватному будинку в Чугуєві ввечері 5 вересня. Внаслідок «прильоту» загинули двоє людей, серед них – дитина.".