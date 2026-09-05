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Синєгубов відповів, чи продовжать відновлювати лікарню в Ізюмі

Оригінально 13:55   05.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов відповів, чи продовжать відновлювати лікарню в Ізюмі

На пресконференції начальник ХОВА Олег Синєгубов прокоментував, чи зупинилася реконструкція зруйнованої росіянами Центральної лікарні в Ізюмі.

Враховуючи дещо надуману резонансність цього питання, я вам скажу так відверто, ми працюємо над тим, щоб якомога більше у нас з’явилося безпечних місць, середовищ, де можуть надаватися і освітні, і медичні послуги в тому числі. Ізюмська лікарня у нас в пріоритеті для того, щоб там з’явилося більше безпечних просторів для надання медичних послуг і щоб забезпечити сталість надання медичних послуг за будь-яких обставин“, – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, Центральну міську лікарню в Ізюмі росіяни зруйнували ще у 2022 році. Про знищення приймального відділення медустанови заступник міського голови Володимир Мацокін повідомив 8 березня. У вересні 2923 року стало відомо, що Центральну міську лікарню, зруйновану внаслідок агресії РФ, планують відбудувати за 1,2 мільярда гривень. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував: до кінця року розпочнеться реконструкція операційного блоку у головному корпусі лікарні, а демонтажні роботи вже стартували. Перша черга будівництва коштуватиме 750 мільйонів. За ці гроші збудують корпус хірургії та терапії, а також захисну споруду та вертолітний майданчик на даху будівлі. Крім того, відбудують відділення екстреної допомоги, операційний блок та відділення анестезіології тощо. Вже у грудні 2023 року у пресслужбі Ізюмської МВА повідомили про початок капітальних робіт у лікарні. За даними мерії, роботи відбуваються за підтримки першої леді України Олени Зеленської.

У травні 2015 року в ХОВА заявили, що Ізюмську лікарню Піщанської Богоматері відновлять коштами виключно міжнародних партнерів. За даними ОВА, оголошена вартість тендеру становить близько 1 мільярда гривень. А в липні 2026 року ХАЦ написав, що департамент капбудівництва ХОВА та консорціум “Білдінг груп” уклали додаткову угоду, за якою будівництво перенесли з 2026 на 2027 рік (з умовою, якщо буде дозволяти безпекова ситуація)). Фактично, за даними антикорупціонерів, роботи “заморозили” до 2027 року.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2026 в 13:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На пресконференції начальник ХОВА Олег Синєгубов прокоментував, чи зупинилася реконструкція зруйнованої росіянами Центральної лікарні в Ізюмі.".