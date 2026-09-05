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Погрожував матері розправою: копи допомогли жертві домашнього насильства

Події 14:33   05.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Погрожував матері розправою: копи допомогли жертві домашнього насильства

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що до копів звернулася жінка, яка розповіла про неналежну поведінку свого сина. За словами жінки, він погрожував їй фізичною розправою, нецензурно лаявся і чинив психологічний тиск.

Працівники сектору протидії домашньому насильству Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області оперативно відреагували на повідомлення та вжили відповідних заходів. Відносно кривдника поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та винесли терміновий заборонний припис“, – додали в поліції.

Правоохоронці нагадали: домашнє насильство – це не лише фізичні дії. Залякування, погрози та образи – також вважаються тиском та знущаннями. Тому жертв і свідків домашнього насильства закликають не мовчати, а одразу повідомляти про це копам за номером 102.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2026 в 14:33;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За словами жінки, він погрожував їй фізичною розправою, нецензурно лаявся і чинив психологічний тиск.".