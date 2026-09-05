Угрожал матери расправой: копы помогли жертве домашнего насилия в Харькове

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что к копам обратилась женщина, которая рассказала о неподобающем поведении своего сына. По словам женщины, он угрожал ей физической расправой, материл и оказывал психологическое давление.

«Сотрудники сектора противодействия домашнему насилию Харьковского районного управления полиции № 3 ГУНП в Харьковской области оперативно отреагировали на сообщения и приняли соответствующие меры. В отношении обидчика полицейские составили административный протокол по ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях и вынесли срочное запретительное предписание», – добавили в полиции.

Правоохранители напомнили: домашнее насилие – это не только физическое воздействие. Запугивания, угрозы и оскорбления – также считаются давлением и издевательствами. Поэтому жертв и свидетелей домашнего насилия призывают не молчать, а сразу же сообщать об этом копам по номеру 102.