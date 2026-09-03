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Угрожал матери: в Харькове полиция приструнила агрессивного сына

Происшествия 17:14   03.09.2026
Оксана Горун
Угрожал матери: в Харькове полиция приструнила агрессивного сына

Полиция выезжала на место семейной драмы в Харькове. Хотя до драки не дошло, блюстители закона определили произошедшее как домашнее насилие.

«Выяснили, что между женщиной и ее сыном возник конфликт. Во время инцидента мужчина высказывался в адрес матери нецензурной бранью, угрожал ей физической расправой и оказывал психологическое давление на пострадавшую», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Конфликт произошел в Шевченковском районе города, и на место выезжали полицейские харьковского РУП №3. Они задокументировали факт домашнего насилия и составили админпротокол на агрессивного сына. А в ГУНП напомнили, что насилие бывает не только физическим.

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«Оскорбления, угрозы, запугивание и психологическое давление являются проявлениями домашнего насилия и влекут ответственность, предусмотренную законодательством», — предупредили полицейские.

Ранее полиция сообщала о факте экономического насилия в Харькове. Речь шла о том, что мужчина не пускал гражданскую супругу домой.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 3 сентября 2026 в 17:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция выезжала на место семейной драмы в Харькове. Хотя до драки не дошло, блюстители закона определили произошедшее как домашнее насилие".