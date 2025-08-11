Live
Пьяный угрожал женщине: в семье на Харьковщине зафиксировали насилие – НПУ

Общество 16:45   11.08.2025
Виктория Яковенко
Пьяный угрожал женщине: в семье на Харьковщине зафиксировали насилие – НПУ Фото: ГУНП в Харьковской области

Харьковские правоохранители составили админпротокол на мужчину за домашнее насилие.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, к копам обратилась 51-летняя женщина. Она сообщила, что пьяный мужчина совершил ссору и угрожал ей физической расправой.

Правоохранители составили на 53-летнего мужчину административный протокол по ч. 1 ст. 173-2 (совершение домашнего насилия) КУоАП. Ему также вынесли срочное запретительное предписание.

«Если вы пострадали от домашнего насилия, обращайтесь в органы полиции на телефонную линию «102» для оказания своевременной и квалифицированной помощи», — отметили правоохранители.

Читайте также: Приговор получил боевик «ДНР», изнасиловавший женщину на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
