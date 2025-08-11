Пьяный угрожал женщине: в семье на Харьковщине зафиксировали насилие – НПУ
Фото: ГУНП в Харьковской области
Харьковские правоохранители составили админпротокол на мужчину за домашнее насилие.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, к копам обратилась 51-летняя женщина. Она сообщила, что пьяный мужчина совершил ссору и угрожал ей физической расправой.
Правоохранители составили на 53-летнего мужчину административный протокол по ч. 1 ст. 173-2 (совершение домашнего насилия) КУоАП. Ему также вынесли срочное запретительное предписание.
«Если вы пострадали от домашнего насилия, обращайтесь в органы полиции на телефонную линию «102» для оказания своевременной и квалифицированной помощи», — отметили правоохранители.
