Пьяный угрожал женщине: в семье на Харьковщине зафиксировали насилие – НПУ

Харьковские правоохранители составили админпротокол на мужчину за домашнее насилие.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, к копам обратилась 51-летняя женщина. Она сообщила, что пьяный мужчина совершил ссору и угрожал ей физической расправой.

Правоохранители составили на 53-летнего мужчину административный протокол по ч. 1 ст. 173-2 (совершение домашнего насилия) КУоАП. Ему также вынесли срочное запретительное предписание.

«Если вы пострадали от домашнего насилия, обращайтесь в органы полиции на телефонную линию «102» для оказания своевременной и квалифицированной помощи», — отметили правоохранители.