Приговор получил боевик «ДНР», изнасиловавший женщину на Харьковщине
Суд заочно приговорил к 12 годам тюрьмы оккупанта, изнасиловавшего женщину во время оккупации Харьковщины.
Фигурант – Максим Лянченко, житель временно оккупированного Донецка, который еще до начала полномасштабного вторжения РФ добровольно присоединился к террористическим группировкам «ДНР», сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Установлено, что мужчина входил в состав 115 полка РФ и участвовал в захвате части территории Харьковщины.
«Во время оккупации одного из населенных пунктов на востоке Харьковской области насильник ворвался в дом местной жительницы. Угрожая огнестрельным оружием, он пытался принудить женщину к половому акту. Получив отказ, он начал ее избивать и стрелять из автомата рядом с ее телом, чтобы запугать. Когда потерпевшая потеряла возможность сопротивляться, Лянченко изнасиловал ее неестественным способом, а затем угрожал расстрелом и последующим издевательством со стороны других оккупантов, если она кому-нибудь расскажет», — выяснила СБУ.
Накануне освобождения громады фигурант вместе со своей группировкой убежал с Харьковщины.
Суд признал его виновным в жестоком обращении с гражданским населением (ч. 1 ст. 438 УКУ), рассказали в Харьковской областной прокуратуре.
Сейчас он скрывается на временно оккупированной территории Украины, правоохранители принимают меры, чтобы привлечь его к реальному отбыванию наказания.
Новости по теме:
Категории: Общество, Харьков; Теги: ДНР, изнасиловал, окупація, приговор, СБУ, харьковщина;
Дата публикации материала: 11 августа 2025 в 16:23;
Корреспондент Виктория Яковенко