Приговор получил боевик «ДНР», изнасиловавший женщину на Харьковщине

Общество 16:23   11.08.2025
Виктория Яковенко
Приговор получил боевик «ДНР», изнасиловавший женщину на Харьковщине

Суд заочно приговорил к 12 годам тюрьмы оккупанта, изнасиловавшего женщину во время оккупации Харьковщины.

Фигурант – Максим Лянченко, житель временно оккупированного Донецка, который еще до начала полномасштабного вторжения РФ добровольно присоединился к террористическим группировкам «ДНР», сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Установлено, что мужчина входил в состав 115 полка РФ и участвовал в захвате части территории Харьковщины.

«Во время оккупации одного из населенных пунктов на востоке Харьковской области насильник ворвался в дом местной жительницы. Угрожая огнестрельным оружием, он пытался принудить женщину к половому акту. Получив отказ, он начал ее избивать и стрелять из автомата рядом с ее телом, чтобы запугать. Когда потерпевшая потеряла возможность сопротивляться, Лянченко изнасиловал ее неестественным способом, а затем угрожал расстрелом и последующим издевательством со стороны других оккупантов, если она кому-нибудь расскажет», — выяснила СБУ.

Накануне освобождения громады фигурант вместе со своей группировкой убежал с Харьковщины.

Суд признал его виновным в жестоком обращении с гражданским населением (ч. 1 ст. 438 УКУ), рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

Сейчас он скрывается на временно оккупированной территории Украины, правоохранители принимают меры, чтобы привлечь его к реальному отбыванию наказания.

Автор: Виктория Яковенко

Автор: Виктория Яковенко
