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Боевика днр, изнасиловавшего женщину во время оккупации Харьковщины, опознали

Происшествия 17:38   28.06.2024
Оксана Якушко
Боевика днр, изнасиловавшего женщину во время оккупации Харьковщины, опознали

29-летний подозреваемый — военнослужащий 115-го полка террористической организации «днр», захватившей один из населенных пунктов Харьковского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В конце апреля 2022 подозреваемый ворвался в дом, где жила молодая женщина вместе с семьей. Боевик схватил ее и ударил головой о стену дома. Затем он заставил женщину сесть на скамейку. Потерпевшая продолжала сопротивление, поэтому он снова ударил ее.

Повалив женщину на скамейку, подозреваемый сказал, что в случае отказа ее изнасилуют другие военнослужащие, и чтобы запугать, выстрелил из огнестрельного оружия у ее тела. В дальнейшем он начал срывать с жертвы одежду, женщина кричала и просила отпустить, поэтому он третий раз ударил ее головой о стену и изнасиловал.

Военный преступник также добавил, что если потерпевшая кому-нибудь расскажет о нем, он найдет ее и убьет.

Заочно сообщили о подозрении 29-летнему мужчине в жестоком обращении с гражданским населением (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 июня 2024 в 17:38;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "29-летний подозреваемый — военнослужащий 115-го полка террористической организации «днр», захватившей один из населенных пунктов Харьковского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.".