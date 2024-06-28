Боевика днр, изнасиловавшего женщину во время оккупации Харьковщины, опознали
29-летний подозреваемый — военнослужащий 115-го полка террористической организации «днр», захватившей один из населенных пунктов Харьковского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.
В конце апреля 2022 подозреваемый ворвался в дом, где жила молодая женщина вместе с семьей. Боевик схватил ее и ударил головой о стену дома. Затем он заставил женщину сесть на скамейку. Потерпевшая продолжала сопротивление, поэтому он снова ударил ее.
Повалив женщину на скамейку, подозреваемый сказал, что в случае отказа ее изнасилуют другие военнослужащие, и чтобы запугать, выстрелил из огнестрельного оружия у ее тела. В дальнейшем он начал срывать с жертвы одежду, женщина кричала и просила отпустить, поэтому он третий раз ударил ее головой о стену и изнасиловал.
Военный преступник также добавил, что если потерпевшая кому-нибудь расскажет о нем, он найдет ее и убьет.
Заочно сообщили о подозрении 29-летнему мужчине в жестоком обращении с гражданским населением (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: боевик, ДНР, жінка, женщина, изнасилование, Харьковская областная прокуратура, харьковский район;
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- • Дата публикации материала: 28 июня 2024 в 17:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "29-летний подозреваемый — военнослужащий 115-го полка террористической организации «днр», захватившей один из населенных пунктов Харьковского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.".