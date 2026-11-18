Российские войска нанесли удар дроном по Чугуеву, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. По предварительной информации, вражеский «прилет» — по многоквартирному жилому дому и отделению почты.

Дополнено в 20:54. Также 75-летняя женщина получила ранения в результате удара БпЛА в Чугуеве, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. По уточненной информации, вражеские удары БпЛА в Чугуеве зафиксированы в многоквартирном 9-этажном жилом доме.

▪️ Первое попадание — в технический этаж дома, ликвидирован пожар на чердаке.

▪️ Второе попадание — в лестничную клетку одного из подъездов между 6 и 7 этажами.

Медики оказывают помощь потерпевшим. Еще 5 человек спасены с верхних этажей. Повреждены 2 автомобиля. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.

Дополнено в 20:15. 60-летний мужчина получил ранения в результате вражеского удара БпЛА в Чугуеве, уточнил Синегубов. Медики госпитализировали пострадавшего.

Идет ликвидация последствий вражеского удара. Подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи работают в усиленном режиме.

Все экстренные службы работают в усиленном режиме.

Напомним, утром 18 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о вражеском ударе по рынку в Златополе Лозовского района. Пострадали 12 человек, в том числе 11-летний мальчик. Одна женщина находится в тяжелом состоянии, все остальные – в состоянии средней тяжести. Еще один человек подвергся острой реакции на стресс, получил помощь медиков на месте.