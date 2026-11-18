В пяти кражах велосипедов подозревают жителя Чугуева. В облуправлении полиции говорят, что он уводил «двухколесных коней», оставленных у магазинов, и продавал их.

Подозреваемый — ранее судимый местный житель. Первую кражу он совершил 14 октября возле одного из магазинов города. В течение следующих трех недель еще четыре раза завладевал чужими велосипедами. Последний случай произошел 3 ноября. Таким образом он обогатился почти на 51 тысячу гривен.

«Мужчина присматривался к велосипедам, оставленным возле магазинов и жилых домов. Убедившись, что его никто не видит, похищал двухколесный транспорт и скрывался с места происшествия. Похищенное продавал, а полученные деньги тратил на собственные нужды», — говорят в полиции.

Жертвы вора — пятеро местных жителей. Копы разыскали похищенные велосипеды и вернули их владельцам.

Фигуранту сообщили о подозрении в краже, ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, на Харьковщине ограбили поврежденный обстрелом магазин. Из него вынесли товаров на почти 30 тысяч гривен.