Изюм и Рогань – приоритет в вопросе строительства подземных школ на Харьковщине в 2027 году, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Я хочу отметить, что меня уже держит буквально за горло глава Роганской громады. По ним уже есть проекты, и все остальное, мы будем однозначно подавать на финансирование на следующий год. Возможно, даже как и в Изюме, мы приступим к работе за собственные средства областные, потому что от этого зависит рейтинг и победит ли в отборе это учебное заведение в конкурсе, которое будет устраивать Министерство образования и науки. Поэтому, как я уже сказал, Изюм, Рогань – это приоритет на следующий год», – сообщил Синегубов, передает корреспондентка МГ «Объектив».

В приоритете также завершение строительства всех школ, работы на которых еще продолжаются.

«Мы их должны завершить к сентябрю, по меньшей мере, на следующий год. Что касается Валок и Безлюдовки, опять же, возвращаясь к тому, должен быть проект. Мне неизвестно, я могу ошибаться, но по моей информации, ни там, ни там нет проектов», — добавил начальник ХОВА.