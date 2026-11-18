Утром 18 ноября в АО «Харьковоблэнерго» рассказали, что в регионе ввели аварийные отключения света.

«Сетевые ограничения обусловлены сложной ситуацией в Объединенной энергетической системе Украины в результате вражеских обстрелов энергетических объектов», – объяснили в облэнерго.

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме потребителей просят с пониманием отнестись к ситуации и экономно потреблять электроэнергию.

«Также напоминаем о необходимости строгого соблюдения правил электробезопасности», – добавили энергетики.

Одновременно продолжают действовать и графики почасовых отключений света.