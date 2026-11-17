Прошлой ночью враг массированно атаковал один из важных для энергосистемы Харьковщины объектов. Сейчас продолжаются необходимые аварийно-восстановительные работы, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

«Мы зависим от общенациональной энергетической системы. Вопрос не в Харьковской области. Отмечу так: да, ограниченно получаем электроэнергию. Есть достаточно жесткие графики аварийных отключений, плановых отключений. Ну и да, в зависимости от того, что у нас не хватает напряжения по сетям, в том числе идут сбои и электротранспорта. Делаем все возможное для того, чтобы стабилизировать ситуацию”, — прокомментировал ситуацию со светом Синегубов.

Он также призвал жителей не пользоваться лифтами, потому что наблюдаются постоянные перебои с электроснабжением.

Напомним, утром 17 ноября в пресс-службе мэрии сообщили, что из-за нестабильного напряжения в Харькове наблюдаются проблемы в работе электротранспорта.

Также напомним, накануне, 16 ноября, около 16:30 в Харькове из-за резкого снижения напряжения остановились поезда в метро. Также в некоторых районах исчезло уличное освещение. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что в ночь на 16 ноября под ударами снова было одно из энергогенерирующих предприятий на территории области. В то же время, он подчеркнул, что ситуация с энергообеспечением остается под полным контролем, а проблем с финансированием «планов устойчивости» нет.

Утром 17 ноября в АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что на Харьковщине ввели аварийные отключения света.